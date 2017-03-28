Dağlar delindi Mezitler kâbusu bitti

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan yoldaki Mezitler geçidi, bir zamanlar tüm sürücülerin korkulu rüyasıydı. Tek şerit olan yol kışın kar, yazın ise kazalar nedeniyle sık sık kapanır, saatler bazen de günler süren bekleyiş sürücüleri canından bezdirirdi. Ancak hükümetin otoyol hamlesiyle Bursa'nın en büyük çilesi olan Mezitler'de, dağlar delinerek yapılan tüneller ve bölünmüş yol sayesinde, önceden saatler alan yolculuk şimdi sadece 20 dakika. Bursa-Ankara yolculuğunu zevkli ve güvenli hale getiren yeni yol, özellikle otobüs ve kamyon şoförlerinin yüzünü güldürüyor.



'BU YOL BİTMEZDİ'

Çileli günleri anlatan kamyon şoförlerinden Metin Aydın, "98'den bu yana yollardayım. Meslek hayatımda beni en çok, haftanın 4 günü geçtiğim Mezitler korkutuyordu. Ağır tonajlı bir kamyonun arkasında kaldık mı bu yol bitmezdi. 3.5 saatte geçtiğimiz bile oluyordu. Biraz kar yağdığında ya da maddi hasarlı bir kazada da ulaşıma kapanırdı. En önemlisi de çok tehlikeli bir yoldu. Onlarca ölümlü kazaya tanık oldum. Ama şimdi keyif alıyorum. Doğanın tüm güzelliği ile güvenli bir yolculuk yapıyoruz" derken, yine taşımacılık yapan Serdar Gürgen ise "10 yıldır Mezitleri kullanıyorum. Ne zaman bu yola gelsem 'çile başladı' diyordum. Şimdi ise tünelden geçiyorum ve doğanın eşsiz güzelliyle yolculuk yapıyorum. Bu yola yapanlara ne kadar teşekkür etsek az" dedi.