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Evdeki da 3 çocuk yaşamını yitirdi!

DHA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 13:35 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 13:58
Evdeki yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi!
Evdeki yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi!

bu sabah, Göktepe Mahallesi'nde ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı. Çevre sakinleri yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü. Ailenin, kapıyı çocukların üzerine kilitleyip evden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra yangının çıktığı öğrenildi. Evde incelemeler devam ediyor.

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