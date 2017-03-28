Hayata göz kırp

Türk bilim insanları, ALS hastalarının göz kırparak isteklerini bildirebilecekleri bir sistem geliştirdi. Sistemi ilk deneyen 17 yıllık ALS hastası, eski futbolcu İsmail ekrana “İştt e bu” yazdı

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Önder Aydemir, ileri derecede ALS hastaları için mucize bir buluşa imza attı. Gözlerini istemli olarak kırpabilen kısmi felçli hastaların, bir ekranı kontrol ederek ihtiyaçlarını bakıcılarına bildirmesini sağlayan ve "BLİNK2LİFE" adını verdiği "İnsan-makine ara yüzü", hastanın göz kırpma hareketleri, başına takılan cihazdaki 2 elektrot ile alın bölgesinden alınarak Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak merkezi işlem birimine gönderiliyor. Ekrandaki seçeneklerinden birini seçen hasta, böylece ihtiyacırnı bakıcına bildirebiliyor. Sistem, hasta bakıcının sürekli ekranı kontrol edip zaman kaybetmemesi için, hasta herhangi bir istek seçtiğinde sesli olarak da uyarıda bulunuyor. Böylece hasta isteğini çok kısa sürede bakıcına iletebilirken, bakıcısı da çok daha rahat çalışabiliyor.



DENEDİ, TAM NOT VERDİ

Buluşunu, şimdi ALS hastası olan Trabzonspor'un eski futbolcusu İsmail Gökçek (54) ile test eden Aydemir, yüzde yüze yakın performans elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda ALSMNH Derneği Başkanı olan İsmail Gökçek, 1999'da teşhis konulduğunu ve 17 yıldır ALS hastası olduğunu söyleyerek, "Türk bilim insanlarından engellilere yönelik bu tür çalışmaları bizi çok mutlu ediyor. Benim, başımla bilgisayar mausunu kullandığım ayrı bir programın vardı. Ama bu proje, hastalığı daha ileri düzeyde olanlar için çok önemli. Hocamız projeyi bana uyguladığında gözlerimle yazdığım ilk söz "İşte bu" oldu. Hiçbir efor sarf etmeden, sadece göz kırparak ekranı kullanabiliyorsun ve derdini hızlı bir şekilde iletebiliyorsun. Bu proje ile hayata yeniden göz kırptım. Daha hızlı yaşamaya başladım. Zamandan kazanıyorum" dedi.