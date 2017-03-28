Müdüre elle tacize 2 yıl hapis!

İzmir'de, aynı iş yerinde çalıştığı müdürünü elle taciz eden ve daha sonra hakkında dava açılan bir kişi, mahkemede indirim yapılmadan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda mağdur olan kadın, "Adalet yerini buldu. Tacize uğrayanlar hiç korkmasın, haklarını sonuna kadar savunsun" dedi.





İzmir'de, 3 yıldızlı bir otelde muhasebe ve satın alma müdürü olarak görev yapan 34 yaşındaki Nagihan P. isimli kadın, aynı otelde aşçılık yapan Ş.T. (42) tarafından iddialara göre elle tacize uğradı. Olayın, otelin mutfak bölümünde gerçekleştiğini belirten Nagihan P. yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Genç kadın, "Aşçının verdiği siparişin fazla olduğunu gördüm ve kontrol etmek için mutfağa gittim. Ocakta çorba vardı. 'Bir kase alabilir miyim?' dedim. Arkama doğru yaklaştı, 'Kase getirebilir misin?' dedi. Arkama döndüğümde beni elle taciz etti. Dönüp tekme attım. Sonra oradan çıktım" diye konuştu.



Olayın ertesi günü mutfakta bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini polis ekiplerine veren kadın, daha sonra da şahısla hukuk mücadelesine girdi. Söz konusu şahıs ise daha sonra işten çıkarıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI, MAHKEME ACIMADI



İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına ise mağdur Nagihan P. ve sanık Ş.T.'nin avukatı katıldı. Olayla ilgili bir şahit bulan Ş.T., daha sonra ise bu şahidini geri çekti. Sanık, kadını elle taciz etmediği ifade ederek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti ise güvenlik kameralarına kaydedilen olayda suçu sabit gördü. Mahkeme başkanı açıkladığı kararda, indirim yapmadan sanık Ş.T.'yi 2 yıl hapse mahkum etti. Karara bağlanan duruşmada Ş.T.'nin cezası 5 yıl ertelendi.



MAĞDUR KADIN: "BÖYLE İNSANLARI DEŞİFRE ETMELİYİZ"



Yaşananların ardından psikolojisinin alt üst olduğunu ifade eden Nagihan P., "Olaylardan sonra 2 gün uyuyamadım. Şikayet edip, etmeme konusunda çok zorlanmıştım. Ailemle konuştum. Ben bu insanın deşifre olmasını istiyorum. Bu olaydan sonra iş arkadaşlarım, 'kimsenin yapamadığını sen yaptın' dedi. Geçmiş dönemlerde de aynı kişi yüzünden bir söylenti çıkmış ve bir kişi işten çıkarılmış. Evli 2 çocuk babası olan bir adam" şeklinde konuştu.



Kararı da değerlendiren Nagihan P., "Adalet yerini buldu. Tüm kadınlar sesini çıkarmalı, böyle insanları deşifre etmeliyiz. Tacize uğrayanlar hiç korkmasın, haklarını sonuna kadar savunsun. Ben sonuna kadar mücadele verdim" ifadelerini kullandı.