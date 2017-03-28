SABAH’a çifte ödül

“Yılın Basın Fotoğrafları” yarışmasında Kutup Dalgakıran “Yılın Foto Röportajı”, spor servisinden Oğuz Yörük ise “Yılın Spor Fotoğrafı” dalında ödül aldı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği geleneksel "Yılın Basın Fotoğrafları" yarışmasında SABAH'a iki ödül birden geldi. Gazetenin fotoğraf editörü Kutup Dalgakıran "Mahpus Kuşlar" projesiyle "Yılın Foto Röportajı" dalında, spor servisi foto muhabiri Oğuz Yörük ise "Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı" kategorisinde ödüle layık görüldü. Beş yıl boyunca Türkiye'deki hapishanelerde, mahkûmları, besledikleri kuşlarla beraber fotoğraflayan Dalgakıran, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "TFMD Yılın Basın Fotoğrafları" 2017'de "foto röportaj" dalında ödüle layık görüldü. "Mahpus Kuşlar" projesi için; Maltepe Çocuk, Metris, Bakırköy Kadınlar, Çorlu, Edirne, Kırklareli, Paşakapısı, Buca, Şakran ve Sincan cezaevlerinde çalışmalarını yürüten Dalgakıran, "Bu süre zarfında pek çok hikâyeye de tanıklık ettim. Mahkûm ve tutuklular için kuşlar, özgürlüğe duyulan özlemin bir sembolü" dedi.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen organizasyonda SABAH gazetesine ikinci ödül de "Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı" kategorisinde Oğuz Yörük'e verildi.