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Yasak sonrası 'den flaş karar!

AA
  • Giriş Tarihi: 28.3.2017 23:37 Güncelleme Tarihi: 28.3.2017 23:38
Yasak sonrası THY'den flaş karar!
Yasak sonrası THY'den flaş karar!

() Genel Müdürü , 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz ne başlanacağını açıkladı.

() Genel Müdürü , 31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara uçak içinde ücretsiz "wifi" hizmeti vereceklerini duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından, ABD seferlerinde uçaklarda ücretsiz internet hizmetine ilişkin açıklamada bulundu.

Bilal Ekşi, "31 Mart'tan itibaren Amerika uçuşlarında laptop ve tabletlerini teslim eden yolcularımıza uçak içinde ücretsiz ne başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklama Ekşi'nin hesabından İngilizce olarak da paylaşıldı.

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