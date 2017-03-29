Bahçesindeki yılanı öldürmek isterken canından oldu

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evinin bahçesindeki yılanı vurmak isterken, silahının ateş almasını sonucu yanlışlıkla kendisini vuran 41 yaşındaki Serbülent Kurban hayatını kaybetti.

Olay, dün (Salı) akşam saatlerinde Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Serbülent Kurban, evinin bahçesindeki yılanı tüfeğinin dipçiğiyle vurarak öldürmek isterken, silahının ateş almasını sonucu kendisini vurdu.

EŞİ, KANLAR İÇİNDE BULDU

Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Irmak Kurban durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Serbülent Kurban'ı ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Kurban, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.