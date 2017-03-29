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Bahçesindeki ı öldürmek isterken canından oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 12:04
Bahçesindeki yılanı öldürmek isterken canından oldu
Bahçesindeki yılanı öldürmek isterken canından oldu

'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evinin bahçesindeki ı vurmak isterken, silahının ateş almasını sonucu yanlışlıkla kendisini vuran 41 yaşındaki hayatını kaybetti.

Olay, dün (Salı) akşam saatlerinde Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası , evinin bahçesindeki ı tüfeğinin dipçiğiyle vurarak öldürmek isterken, silahının ateş almasını sonucu kendisini vurdu.

EŞİ, KANLAR İÇİNDE BULDU

Eşinin kanlar içinde yere yığıldığını gören Irmak Kurban durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Serbülent Kurban'ı ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Kurban, ardından Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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