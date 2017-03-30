Adana'da dehşet! İşkence yapıp öldürerek gömdüler

Adana'da 10 gündür kayıp olan şahsın ev satın almak için 160 bin lira verdiği kişiler tarafından sopayla işkence yapıldıktan sonra tabanca ile öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Polis gasp ve cinayet dedektiflerinden oluşan özel ekip kurduktan sonra olayı çözüp cesedi gömüldüğü yerden çıkarıp, zanlılardan birini de İstanbul'da yakaladı.

Adana'da 10 gündür kayıp olan şahsın ev satın almak için 160 bin lira verdiği kişiler tarafından sopayla işkence yapıldıktan sonra tabanca ile öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oto kiralama işi yapan Cem Atalmış (38) 21 Mart günü işe gidiyorum diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine aile aynı gün polis giderek kayıp başvurusu yaptı. Polis yaptığı araştırmada Atalmış'ın ev almak için inşatta çalışan Mehmet T. ile D.T.'ye 160 bin lira verdiğini ancak hem evi hem de parasını geri alamadığını belirledi.

"GASP VE CİNAYET DEDEKTİFLERİNDEN ÖZEL EKİP KURULDU"

Polis Atalmış'ın husumetli olduğu bu iki şahsı Adana'da aradı ancak bulamadı. Bu nedenle polis Atalmış'ın bu iki şahıs tarafından öldürülmüş olabileceğini düşündü. Polis Atalmış'ın Otomobilinde kayıp olduğunu belirleyerek önce otomobili bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobil Hadırlı Mezarlığı yakınında bulundu. Polis Adana genelinde otomobilin 21 Mart günü nerelerden geçtiğini belirlemek için çalışma başlattı.

"POLİS YAKLAŞIK BİN GÜVENLİK KAMERASI İNCELEDİ"

Polis Adana genelinde yaklaşık bin güvenlik kamerasını inceleyerek 21 Mart günü otomobil ile Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne gelindiğini tespit etti. Polis bu tespitinin ardından Atalmış'ın burada ormanlık araziye gömülmüş olabileceği üzerinde durdu. Bu arada polis Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan da yardım aldı. Jandarmada arazide polise arama yapması konusunda yardım etti.

"ZANLI MEHMET T. İstanbul'DA YAKALANDI"

Polis şüphelendiği zanlılardan Mehmet T.'yi İstanbul'da şok bir operasyonla yakaladı. Zanlı Mehmet T. polise cinayeti D.T. ile birlikte işlediklerini söyledi. Mehmet T.'nin polise verdiği ilk ifadede Atalmış'ın kendilerine ev satın almak için 160 bin lira verdiğini belirterek, "Bizde ne ev verebildik ne de parasını geri verebildik. O da bizden parasını isteyip durdu. Arkadaşımla birlikte plan yapıp onun otomobiliyle konuşmak için Salbaş tarafına geldik. Burada biraz konuştuktan sonra yine parayı isteyince sopa ile işkence yapıp dana sonrada iki el ateş edip öldürdükten sonra ormanlık alana gömdük" dediği ileri sürüldü.

"ZANLININ GÖSTERDİĞİ YERDE POLİS KAZMA KÜREK İLE ÇALIŞTI"

Polis zanlının gösterdiği yerde kazma ve küreklerle çalışma başlattı. Yapılan kazının ardından Atalmış'ın cesedi zanlının gösterdiği yerde çıktı. Zanlılar Atalmış'ı çok fazla derine gömmediği için ceset hemen çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı incelmede cesedin bir koltuk altında bir de yüzünde mermi izi olduğu, ayrıca öldürmeden önce sopa ile işkence yapıldığını tespit etti. Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılması için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ayrıca olay yerinde dedektör ile mermi kovanı aradı. Polis arama sonrasında bir boş kovan buldu. Zanlının emniyetteki ifadesi devam ederken, diğer zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.