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Ev sahibinden kaçan rahatça 'ne girince yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 11:14
Ev sahibinden kaçan hırsız rahatça İncirlik Üssü'ne girince yakalandı
Ev sahibinden kaçan hırsız rahatça İncirlik Üssü'ne girince yakalandı

'da lık yaparken ev sahibinin fark edip kovaladığı 20 yaşındaki Polat Yıldız, kaçarken 'ne girdi. Türk askerleri tarafından yakalanıp polise teslim edilen Yıldız, askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi'nde oturan Taylan Kocahan, sabah işe gitmek için uyanınca, yatak odasında ile karşılaştı. Taylan'ın pantolonunun cebindeki bin 700 lirayı alan şüpheli, ikinci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Hırsızın peşine düşen Taylan Kocahan, zanlıyı 'ne kadar kovaladı. Tel örgülerden atlayan hırsızlık şüphelisi Polat Yıldız, üsse girerek gözden kayboldu. Kocahan'ın ihbarı üzerine polis ekipleri üs görevlileri ile temasa geçti. Askerler, Yıldız'ı hangarlar bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı.

ASKERİ YASAK BÖLGEYE GİRMEKTEN DE YARGILANIYOR

İfadesinin ardından askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen Yıldız, mahkemece tutuklanırken, İncirlik Üssü tel çitleri ile ilgili güvenlik zafiyeti de dikkat çekti.

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