Kuyumcu, eksik ödeme yaptığı müşterisini arıyor

İzmir’de kuyumculuk yapan Şener Ulun, yüklü miktarda eksik ödeme yaptıkları müşterilerini tam 17 gündür arıyor. Çiftin yüzünü iyi hatırladığını ve olayın kamera kayıtlarına da yansıdığını belirten Ulun, “Yüklü bir miktar alacağınız var. Emanetiniz sağlam yerde. 1 lira bile olsa bu hakkı ahrete bırakmak istemeyiz” dedi.

İzmir Kemeraltı'nda 936 Sokak No: 10/C adresinde faaliyet gösteren Ataner Kuyumculuk'un sahibi Şener Ulun, tam 17 gündür eksik ödeme yaptıkları çifti arıyor. 13 Mart günü dükkanına gelen çiftin ev satın almak için altın bozdurduğunu ancak kendilerinin yanlışlıkla yüklü miktarda eksik ödeme yaptıklarını söyleyen Ulun, kamera kayıtlarına da yansıyan çifte "Emanetiniz bizde. Gelin alın" çağrısında bulundu.



"EV SATIN ALACAKLARI İÇİN TAPUYA BİLE SORDUK"



Eksik para verdiklerini, çift dükkandan çıktıktan sonra fark ettiklerini, arkalarından yetişmeye çalışsalar da ulaşamadıklarını ifade eden Ulun, olayı şöyle anlattı: "Sohbet sırasında Balçova'da bir ev alacaklarını söylemişlerdi. Satmış oldukları bir künyenin üzerinde de 'Mahir' yazıyordu. Elemanımı tapuya gönderdim. Mahir isminde birinin o gün tapu işlemi yapıp yapmadığını sorduk ancak memur isim veremeyeceğini söyledi. 17 gündür arıyoruz. Bizden alacaklılar. Kamera kayıtlarında bizden eksik para alan bu iki kişinin görüntüleri mevcut. Biz de yüzünü hatırlıyoruz. Çevresinde onları tanıyan varsa da bize haber versinler."



KÜNYENİN ÜZERİNDE "MAHİR" YAZIYOR



Çiftin, telaşlı bir hali olduğunu dile getiren Ulun, "Çocuklarını AVM'ye bırakmışlardı ve telefonla ulaşamadıkları için sıkıntılılardı. İşlemden sonra hemen çıktılar. Beyefendi üzerinde 'Mahir' yazan künyesini satarken künyeyi sahne aldığı yerlerde taktığını söylemişti. Bu yüzden Balçova İnciraltı'ndaki mekanlara giderek Mahir isminde birinin sahneye çıkıp çıkmadığını bile sorduk ancak bir sonuca ulaşamadık. Kaymakama kadar çıktım ama bulamadık" diye konuştu.



"EMANETİNİZ SAĞLAM YERDE"



Eksik para alan çifte seslenen Ulun, şunları söyledi: "Mahir Bey sizi buraya bekliyoruz. Yüklü bir miktar alacağınız var. Emanetiniz sağlam yerde. Sanırım onlar da eksik para aldıklarının hala farkında değiller. Olsaydı muhakkak gelirlerdi. Bu parayı vermek istiyoruz. 1 lira bile olsa bu hakkı ahrete bırakmak istemeyiz."