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: Meteorolojiden bu illere çok kritik uyarı

  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 22:22 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 22:43
Son dakika: Meteorolojiden bu illere çok kritik uyarı
Son dakika: Meteorolojiden bu illere çok kritik uyarı

Denizlerde Bodrum-Kaş arasında fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Denizlerde Bodrum-Kaş arasında fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 2 derece azalacak. Rüzgar kuzey yönlerden, Muğla il genelinde ve öğleden sonra Antalya il genelinde güney yönlerden orta kuvvette esecek.

Denizlerde ise Bodrum-Kaş arasında ilk saatlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar, Bodrum-Kaş arasında 5 ila 7 kuvvetinde, sabah saatlerinden sonra 3 ila 5, Kaş-Kumluca arasında doğudan 3 ila 5, Kumluca-Anamur arasında kuzey yönlerden 2 ila 4, açıklarda 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği, Bodrum-Kumluca arasında 3 metreye kadar çıkabilecek.

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