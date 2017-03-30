Terör baskınından ‘tarantula’ çıktı

İstanbul Sancaktepe'de terör operasyonunda basılan bir adreste içinde tarantula da olan 15 adet zehirli örümcek ele geçirildi. Operasyonu İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden terörü öven propaganda yapan şüphelilere yönelik operasyonda A.D.'nin adresi de basıldı. Jandarma baskında 25 adet şeffaf saklama kabının içinde 15 değişik cins ve boyutlarda anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olduğu bilinen örümcek türleri "tarantula, parahybana, irmina, ormata, trip ve manto" ile çok sayıda örümcek yumurtası ele geçirdi.



YARIM SAATTE ÖLDÜRÜR

A.D.'nin örümcekleri beslemek için hamamböceği, kurt ve ölü örümcek kullandığı ortaya çıktı. Jandarma, odada ayrıca çok sayıda yumurta ve 1 adet şırınga buldu. Türkiye'de satılmasının ve bulundurulmasının yasak olduğu tarantulalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Parklar Şefliği'ndeki görevlilere teslim edildi. Canlı tarantulaların, bir insanı sokması halinde 30 dakikada felç ederek öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, İstanbul'da ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini dile getirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.D., adliyeye sevk edildi. Sorgusu ardından Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen A.D. "Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Zehirli örümceklerin zehir üretimi için kullanılıp kullanılmadığı ve tarantulaların hangi amaçla beslendiği inceleniyor.