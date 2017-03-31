50 öğrenciyi taciz eden temizlikçi tutuklandı

Mardin'de bir ilköğretim okulunda eğitim gören yaşları 8 ile 12 arasında değişen 50 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi M.Ş.Y. tutuklandı. Derik ilçesine bağlı Göktaş köyündeki ilköğretim okulunda eğitim gören bir kız çocuğu, ailesine, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası M.Ş.Y.'nin (43) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile de durumu okul yönetimine bildirdi. Rehber öğretmenin diğer öğrencilerle yaptığı görüşmede, M.Ş.Y.'nin çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Olayın Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Pedagog eşliğinde okulda eğitim gören bütün öğrencilerin ifadesi alındı. Öğrencilerden 50'si, değişik zamanlarda M.Ş.Y.'nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi. Gözaltına alınan M.Ş.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.