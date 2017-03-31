Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine yapılan ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan asılsız ihbarlar "pes" dedirtiyor.

Acil durumlarda hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet sunan Muş 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de görevlileri boş yere meşgul ediyor.

Merkeze " 'Eşim 10. ayını bitirdi halen doğum yapmadı' , 'Acılı kebap gönderin yoksa kalp krizi geçireceğim' , 'Köpek öldü ambulans gönderin', 'Kediye araba çarptı, yavrularına ne olacak?' , 'Elektrik arızam var giderebilir misiniz?', 'Dağda çobanım, kurt geldi, kontörüm yok köye haber verin" gibi asılsız çağrılar yapılıyor.

"Asılsız çağrılar tehdit ediyor"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Gülşah Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze günde 3 bin çağrı geldiğini, bunların yüzde 90'ının asılsız olduğunu söyledi.

Her gün farklı asılsız ihbarlarla karşılaştıklarını anlatan Kaya, şunları belirtti:

"Bize gelen asılsız çağrılar belki de yakınlarınızın hayatını tehdit ediyor. Vakalara ulaşmamız gecikiyor. Her gün farklı asılsız ihbarlarla uğraşıyoruz. Asılsız ihbarların cezai bir yaptırımı olacağını insanlara belirttiğimiz halde maalesef ısrarla aramaya devam ediyorlar. İnsanımıza daha hızlı hizmet yapmayı engelliyorlar. Kul hakkına giriyorlar. Gelen asılsız çağrılar bizi çok zor durumda bırakıyor. Bunun için biraz vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz."

Muş Valisi Seddar Yavuz da sılsız ihbarın cezasının 250 lira olduğunu bildirdi.