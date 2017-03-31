CHP’li belediyenin beceriksizliği

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği Çanakkale gezisi fiyaskoya döndü. Binlerce kişi başvurmasına rağmen 2 otobüs tahsis edilince vatandaş isyan etti. Başkan Yardımcısı Günday görevden alındı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde, Çanakkale gezisi krize neden oldu. Belediye tarafından yapımı tamamlanan Alçıtepe Şehitlik Sahası'nın açılış töreni için binlerce vatandaşın başvurmasına rağmen sadece iki otobüs görevlendirilince Kültür İşleri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mürvet Günday'ın görevden alındığı iddia edildi. Diğer yardımcıların da istifasının istendiği ileri sürüldü. Çanakkale Savaşı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çanakkale Alçıtepe Şehitlik Sahası'nın açılış töreni nedeniyle belediye geçen hafta bir gezi yapılacağını duyurdu. Duyuruda açılışa gitmek isteyen vatandaşları belediyenin Çanakkale'ye götüreceği ifade edildi. Gezi için binlerce vatandaş başvuruda bulundu. Ancak iddialara göre Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gezi için az sayıda otobüs ayarladı. Çileden çıkan vatandaşlar, Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı şikâyet yağmuruna tuttu.



EK OTOBÜSLER TEMİN EDİLDİ

Yaşanan kriz üzerine Murat Hazinedar'ın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mürvet Günday'ı görevden aldığı iddia edildi. Hazinedar'ın diğer başkan yardımcılarının da istifasını istediği ileri sürüldü. Görevden almaya kadar giden sürecin Çanakkale gezisiyle ilgili olduğu öne sürülse de, belediye kaynakları Başkan Hazinedar'ın "güven tazelemek" için böyle bir kararı aldığı iddiasını ortaya attı. Gözler, önümüzdeki günlerde belediyede yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Öte yandan söz konusu skandalın ardından Beşiktaş Belediyesi bahsi geçen Çanakkale etkinliğini gerçekleştirdi. Belediyeye yapılan binlerce müracaat değerlendirildi ve ek otobüsler temin edilerek gezi gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 bin vatandaşın katılımıyla Alçıtepe Şehitlik Sahası'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar beraberindekilerle kurdele kesti. Vatandaşlar, savaşın gerçekleştiği cepheleri ve müzeleri gezip şehitler için dua etti. Vatandaşlar, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin bulunduğu alana ise 1001 metre dev Türk bayrağıyla giriş yaptı.