Hırsızlar kaşla göz arasında 46 bin lirasını çaldı

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlar, bir aracının camını kırarak araç içerisindeki 46 bin lirayı çaldı...

Olay, dün akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolu üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülkarneyn Horozoğlu bir banka şubesinden 46 bin lira para çekti. Parayı aracının koltuğunun altına koyan Horozoğlu, aracına binerek başka bir bankaya kredi borcu ödemek için geldi. Aracını banka şubesi önüne park eden vatandaş ATM'de işlem yapmaya başladı. Bu sırada hırsızlar park halindeki aracın ön camını kırarak 46 bin lirayı çaldı. Hırsızlar araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

CAMI DİRSEĞİYLE PATLATMIŞ

Olayı anlatan Zülkarneyn Horozoğlu, "Bankadan para çektim. Başka bir banka ATM'sine kredi borcumu ödemek için gittim. O an da kaşla göz arasında paramı çalmışlar camı patlatıp. 46 bin lirayı götürmüşler. Şahsıları görmedim. Kaçarlerken gördüm. Burada bağrışmalara koştum ben de. Araçla kaçtılar. Kaç kişi olduklarını görmedim tam olarak. Görenler anlattı camı dirseği ile patlatmış. Koltuğun altına koymuştum üzerine de montumu koymuştum" diye konuştu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri incelemelerde bulundu. Polis, 46 bin lirayı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.