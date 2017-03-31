"İstanbul'un 2071'e kadar suyu hazır"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Melen Barajının tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 2071 yılına kadar suyunun garanti altında olacağını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Kartal Yakacık'ta bulunan İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (İSTAFDER) ziyaret ederek hemşehrileriyle buluştu.

Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada Afyonkarahisar'a ve İstanbul'a yaptıkları hizmetleri aktararak, her iki şehrin de su problemlerini çözdüklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri projelerle istanbul'u suya doyurduklarını ifade eden Eroğlu, "2071 yılına kadar su sıkıntısını ortadan kaldırmak için şu anda Melen'e baraj yapıyoruz. O da inşallah önümüzdeki yıl bitecek ve İstanbul'un 2071 yılına kadar suyu hazır olacak. İstanbul'da ağaçlandırma seferberliği başlattık. Sadece dün, bugün ve yarınki programlarımızda 100 bin fidan dağıtıyoruz. Sadece bizim diktiğimiz 18 milyon fidan vardı; bu yıl da 2 milyon dikip bu sayıyı 20 milyona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına da değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da Türkiye için çok önemli olan bir halk oylamasına gidiyoruz. Afyonkarahisarlılar zaten vatanına, bayrağına bağlı yiğit insanlar. Maalesef bazıları Almanya, Hollanda, PKK ve FETÖ'nün kayığına bindi. Afyonkarahisarlılar, devletlerinin bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için evet diyecektir. Ayfonkarahisar'dan fire çıkmaz. Şu anda orada yüzde 82'lik bir desteğimiz var."