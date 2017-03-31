Komşu kadından mankene dayak

İstanbul Ataşehir'de manken Maya Esra Türkmenler, oturduğu sitenin otoparkında komşusu Dilek K.'nin kendisini darp ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Manken ve fotomodel Maya Esra Türkmenler, şubat ayında Ataşehir'de bir siteye taşındı. Ev için alışveriş yapan Türkmenler aracını site otoparkına park ederek kapısını açık bıraktığı araçtan poşetleri indirmeye başladı. Bu sırada aynı sitede oturan Dilek K. adlı kadın, otomobiliyle Türkmenler'in aracının yanından geçmek istedi. Duruma sinirlenen Dilek K.'den biraz zaman isteyen Türkmenler olumsuz cevap alınca sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, Dilek K. ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu Türkmenler'e saldırdı. Türkmenler, ayağından ve burnundan yaralandı. Darp raporu alan Türkmenler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Cumhur Ergen aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde Dilek K. hakkında "uzaklaştırma" gibi adli tedbirlerin uygulanması ve hakaret, tehdit ve darptan yargılanması istendi. Olaya site güvenlik görevlilerinin de tanık olduğu belirtildi.