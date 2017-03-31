X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Mezarlıkta tüfekle ayı nöbeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

lıkta tüfekle nöbeti

İHA
  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 15:29 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 15:34
Mezarlıkta tüfekle ayı nöbeti
Mezarlıkta tüfekle ayı nöbeti

’nin ilçesi Güneyce köyü sakinleri, dan ceset çıkarıp kaçıran lar nedeniyle tüfekle nöbet tutuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde 'nin Şimşirli köyünde dan ceset çıkarıp kaçıran lar, Güneyce köyünün Erikbayırı Mahallesinde de 2 yıl önce toprağa verilen bir cenazeyi çıkararak 15 metre uzağa sürüklemişti.

AYI NÖBETİ TUTUYORLAR

Bunun üzerine köylüler ve muhtar İsmail Hakkı Taşdelen mezar başında ayı nöbeti tutmaya başlamış ve ayıların saldırısından bir türlü mezarları kurtaramadığını açıklamıştı. Ayı saldırılarının bu şekilde olması nedeniyle Güneyce köyü sakinleri çareyi tüfekle nöbet tutmakta buldu.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Baş yaptığı açıklamada, "Komşularımıza yardım amaçlı burada nöbetleşe bekliyoruz. Psikolojisi bozuk bir ayı buralarda mezarlara rahat vermiyor. Gece gündüz burada nöbetteyiz" şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER