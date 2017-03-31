Mezarlıkta tüfekle ayı nöbeti

Rize’nin İkizdere ilçesi Güneyce köyü sakinleri, mezardan ceset çıkarıp kaçıran ayılar nedeniyle tüfekle nöbet tutuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde İkizdere'nin Şimşirli köyünde mezardan ceset çıkarıp kaçıran ayılar, Güneyce köyünün Erikbayırı Mahallesinde de 2 yıl önce toprağa verilen bir cenazeyi çıkararak 15 metre uzağa sürüklemişti.

AYI NÖBETİ TUTUYORLAR

Bunun üzerine köylüler ve muhtar İsmail Hakkı Taşdelen mezar başında ayı nöbeti tutmaya başlamış ve ayıların saldırısından bir türlü mezarları kurtaramadığını açıklamıştı. Ayı saldırılarının bu şekilde olması nedeniyle Güneyce köyü sakinleri çareyi tüfekle nöbet tutmakta buldu.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Baş yaptığı açıklamada, "Komşularımıza yardım amaçlı burada nöbetleşe bekliyoruz. Psikolojisi bozuk bir ayı buralarda mezarlara rahat vermiyor. Gece gündüz burada nöbetteyiz" şeklinde konuştu.