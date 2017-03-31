Minibüs beklerken kamyon altında can verdi

İstanbul’da hafriyat kamyonu cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İşe gitmek için minibüs bekleyen şahsı önce bir hafriyat kamyonu ezdi ardından başka bir kamyon üzerinden geçti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Eski Edirne Asfaltı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Azerbaycanlı Nariman Allahverdian (41) , sabah saatlerinde işe gitmek için minibüs beklemeye başladı.Taş ocaklarına gitmek isteyen iki hafriyat kamyonu iddiaya göre her zaman kullandıkları güzergahlarının yol çalışması nedeniyle kapalı olması üzerine, Eski Edirne Asfaltı'nı kullandı. Hızla caddeye çıkan hafriyat kamyonu şoförü Allahvardian'ı ezip geçti. Hafriyat kamyonu şoförü yoluna devam ederken, arkadan gelen hafriyat kamyonu şoförü de talihsiz adamın üzerinden geçti.

POLİS, 2 BİN KAMYONU İNCELEYEREK YAKALADI

İki şoför de yollarına hiçbirşey olmamış gibi devam ederken, Nariman Allahveridan olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yaklaşık 2 bin kamyonu inceledikten sonra iki şoförü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.