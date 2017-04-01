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2 günde 580 bin TL dolandırdılar!

SEMA ALİM DALGIÇ SEMA ALİM DALGIÇ
  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 15:55
2 günde 580 bin TL dolandırdılar!
2 günde 580 bin TL dolandırdılar!

Emniyet Müdürlüğü, ekipleri iki gün içerisinde 5 kişiyi 580 bin TL dolandıran suç şebekesini çökertti. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, iki gün içerisinde 3 kişiyi dolandırmaya çalışan, 5 kişiyi de 580 bin TL dolandıran suç şebekesinin peşine düştü. Ekipler titiz çalışma neticesinde 5 kişiyi dolandıran A.D., V.S., Ö.E. ve C.Y. isimli dört şüpheliyi yakaladı.

PARALARI İSTANBUL'A GÖTÜRDÜ

8 şüphelinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine harekete geçen Edirne polisi, İstanbul plakalı bir araç ile şüphelilerin Edirne'ye geldiklerini belirledi. İçerisinde A.D, V.S. ve Ö.E. isimli şahısların olduğu öğrenilen araç durduruldu. Araç içerisinde V.S.'yi bulamayan ve paraları da alarak İstanbul'a gittiğini öğrenen ekipler, İstanbul'a gelerek şüpheli V.S.'yi ele geçirdi. Şüphelinin verdiği bilgilerle C.Y. isimli diğer şüpheli de bulunarak Edirne'ye getirildi.

Mağdurların teşhisi sonucu emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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