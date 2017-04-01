Güdük Necmi’yi de kaybettik

Türkiye’nin en ünlü, en sevilen sınıfı “Hababam”dan bir yıldız daha kaydı “Güdük Necmi” karakteriyle 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran Halit Akçatepe, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden "Hababam Sınıfı"nda "Güdük Necmi" tiplemesiyle gönüllere taht kuran Halit Akçatepe, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede yaşamını yitirdi. Geçen yıl beyin damarlarının tıkanması nedeniyle sağ tarafından kısmi felç geçiren sevilen sanatçı, 1 Ocak 1938'de Ordu Ünye'de doğdu. Konservatuvar eğitimi hiç almadı. Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "Bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tuluatçı Sıtkı Bey, oğlu Halit'i oynattı. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1972'te "Tatlı Dillim" filmiyle şöhreti yakaladı. 1973'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te "Hababam Sınıfı"ndaki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını bir daha hiç silinmeyecek şekilde yazdırdı. "Güdük Necmi" veya "Güdük", Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" adlı romanında yarattığı hayali bir karakterdi. Romandan uyarlanan aynı isimdeki film serisinde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterle, Türk halkı arasında bilinirliği arttı ve gönüllere taht kurdu. Usta oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok yapımda rol alan iki ünlü isimdi. Babası Sıtkı Akçatepe, annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunuydu. İlk evliliğinden Itır ve Ebru adını verdiği iki kızı bulunan Halit Akçatepe'nin, Rezzan Hanım ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Günsu adında bir kızı vardı.



YEŞİLÇAM YASTA

Halit Akçatepe'nin ölümünün ardından ünlü isimler de üzüntülerini dile getirdi:

Türkan Şoray: Halit Akçatepe Türk Sineması'nın en vazgeçilmez, en unutulmaz, en sevilen karakterlerinden biriydi. Gerçek abimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun.

Hülya Koçyiğit: Sevgili abim Halit Akçatepe keyifli kahkahalarıyla içimizi ısıtan, sıcacık, samimi, dürüst, son derece ahlaklı, 7'den 70'e herkesin sevdiği, sinema ve tiyatro sanatçısı dört dörtlük bir aktördü. Peş peşe kaybettiğimiz bu önemli değerlerin yeri asla doldurulamayacak. Hepimizin başı sağ olsun.

Filiz Akın: Hep olumlu, sevgi dolu, neşe veren, hiç yaşlanmayan biriydi. Çok sevilen bir büyük, bir usta daha gitti. Mekanı cennet olsun.

Hale Soygazi: Çok sevdiğim arkadaşım ve yeri doldurulamaz bir oyuncuydu. Onu çok özleyeceğiz.

Selda Alkor: Çok sevdiğim bir insandı. Tiyatroda birlikte çalıştık. Türkiye onu asla unutmayacak.

Perihan Savaş: Güdük Necmi'mizi kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir insan, çok değerli bir sanatçımızdı. Türk Sineması'na çok şey kattı.

Cem Yılmaz: Başımız sağolsun... Ustamız Halit Akçatepe'nin mekânı cennet olsun.

Ebru Gündeş: Nasıl üzüldüm anlatamam. Çocukluğumun 'Gülen Gözler'i mekânın cennet olsun.

Cansel Elçin: Oynadığın filmlerle büyüdüm. Güzel uyu Halit abi.

Nejat İşler: Hababam Sınıfı cennette toplanıyor.

Zafer Algöz: Hababam sınıfından bir abimiz daha gitti. Mekânın Cennet Olsun.

Özge Özberk: Sanki hiç büyümeseydik hissi... Teker teker gidişinizle koca bir devir kapanıyor yokluğunuzda. Çok üzgünüm Halit abi.

Ozan Güven: Güzel yaşayıp, güzel oynayan abiler tek tek gidiyor. Güle güle Halit abi.

Erhan Yazıcıoğlu: Bazen hiç ölmeyeceğini düşündüğünüz insanlar vardır. Halit abi de öyleydi. Sadece tiyatroya değil Türk sineması için de çok önemli tiplemeler kazandırmış, iyi bir örnek olmuştur.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HERKESİN SEVGİSİNİ KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halit Akçatepe'nin vefatı nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.



HABABAM SINIFI'NDA ÖĞRENCİ KALMADI!

Yönetmen Ertem ilk 1975'te sinemaya uyarladığı Hababam devam filmlerini de çekti. Hababam Sınıfı; Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Kemal Sunal'dan İlyas Salman'a, Halit Akçatepe'den Şener Şen ve Tarık Akan'a kadar kadrosuyla da sinema tarihinde önemli bir yer tuttu. Filmin başlıca karakterlerinden Adile Naşit, Kemal Sunal ve Tarık Akan aramızdan ayrılmıştı.