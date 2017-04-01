Ömer’i artık başucunda

15 Temmuz şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in 69 yaşında vefat eden annesi Fadimana Halisdemir, oğlunun yanında toprağa verildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir dün son yolculuğuna uğurlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci General Semih Terzi'yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir (69) önceki gün Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kızının evinde rahatsızlanmıştı. Şehit oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Halisdemir'in cenazesi, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde kılınan cenaze namazının ardından, oğlu Ömer Halisdemir'in yanına defnedildi. Hasan Hüseyin Halisdemir, eşinin defnedilmesi sırasında ayakta güçlükle durabildiği için sandalyeye oturdu. Çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri mezarlıkta Fadimana ve şehit Ömer Halisdemir için dua etti. Törene, Halisdemir'in kardeşleri Doğan, Savaş ve Soner Halisdemir'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i arayıp başsağlığı diledi.