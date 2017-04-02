atv 2017’nin de tartışmasız yıldızı

2016’yı lider olarak tamamlayan atv, 2017’ye de damgasını vuruyor. atv, mart ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal olmayı başardı

atv yayımladığı dizi ve programlarıyla mart ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, martta da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv birinciliğini bırakmadı. Yayımladığı dizi ve programlarla, yıllardır her döneme damgasını vurmayı başaran atv, 2016'yı lider olarak zirvede bitirmişti.



GÖNÜLLERİ FETH EDİYORLAR

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor. Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 10 sezondur ekranlarda gelin-damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden "Esra Erol'da", gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu ve SABAH yazarı Melih Altınok'un sunumuyla ekrana gelen "Son Durak" rakiplerine fark attı. Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, farklı formatıyla ekrana gelen "Gözüm Sende", yemeklerin lezzetinden emin hızlı, marifetli ve kararlı olanların yarışı "Karavan" da yoğun ilgi çekmeye devam ediyor.



YİNE "DİZİ ATV'DE İZLENİR!" DEDİRTTİ

atv'nin fark yaratan dizi filmleri de haftalardır zirvedeki yerlerini koruyor. Yeraltı dünyasının tepesine tırmanan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", ailesiz büyüyerek hayata tutunmaya çalışan 5 genç kızın hayat hikâyesi "Kırgın Çiçekler", gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikâyesi "Aşk ve Mavi", aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikâyelerini izleyicisiyle buluşturan "Ölene Kadar" ile İstanbul'u terk etmek zorunda kaldığı çocukluk günlerinin ardından hayatı yük gemilerinde geçen, kendini çok iyi yetiştirmiş, beş dil bilen ve boksa meraklı Ali Smith'in hikâyesi "Bu Şehir Arkandan Gelecek" izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. Ayrıca şifresiz yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçları futbolseverlerin durak noktası haline geldi. atv, bu yıl da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan atv, "Dizi atv'de izlenir" sloganını bir kez daha yineleyecek!