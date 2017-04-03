Çocuğunu yaralayanlara kurşun yağdırdı: 3 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bahar A.'nın evinin önüne giden Burak Y.(23) ve Oral K (19), ellerindeki av tüfeğiyle kadının ikametine ateş açtılar. O sırada evin önüne bulunan Bahar A'nın oğlu Baran A.(10), tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Oğlunun yaralandığını gören anne Bahar A. evden dışarı çıkarak tabancayla karşı tarafa doğru defalarca ateş açtı. Bahar A'nın silahından çıkan kurşunlara hedef olan Burak Y. başından, Oral K. ise göğüs kısmından yaralandı.



Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Burak Y. ve Oral K.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARIMA SALDIRDILAR"



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına Bahar Y ve olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen E.K(41) ile H.K (27) emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.



Şüpheli Bahar Y. basın muhabirlerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Çocuklarıma saldırdılar. Kendimizi korumak için ateş etim" dedi.