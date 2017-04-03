Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 3 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen On Numara oyununun 765'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 8, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 66, 72 ve 78 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 145 bin 988 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara Çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 145 bin 988 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 373 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 689 kişi 115 lira 45'er kuruş, 7 bilen 16 bin 793 kişi 22 lira 15'er kuruş, 6 bilen 99 bin 743 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 153 bin 510 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak, İstanbul'un Şişli ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 946 bin 488 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 775 bin 843 lira 78 kuruş KDV, 432 bin 553 lira 2 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.