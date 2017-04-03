- - 3 Nisan 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.4.2017 22:26 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 22:26
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 3 Nisan 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 765'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 8, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 66, 72 ve 78 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 145 bin 988 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 765'inci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 8, 9, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 44, 48, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 66, 72 ve 78 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen 2 kişi, 145 bin 988 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 145 bin 988 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 82 kişi 2 bin 373 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 689 kişi 115 lira 45'er kuruş, 7 bilen 16 bin 793 kişi 22 lira 15'er kuruş, 6 bilen 99 bin 743 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 153 bin 510 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak, İstanbul'un Şişli ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 946 bin 488 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 775 bin 843 lira 78 kuruş KDV, 432 bin 553 lira 2 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

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Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 3 Nisan 2017
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