lar, 4 yolcu ünü benzin dökerek yaktı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.4.2017 15:57 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 16:54
Kaçakçılar, 4 yolcu otobüsünü benzin dökerek yaktı

'dan kaçak olarak getirdikleri uyuşturucu, sigara ve içkileri ’in Hopa İlçesi'nden lerle çeşitli illere göndermek isteyen lar, sürücülerin teklifleri kabul etmemesi üzerine park halindeki 4 otobüsü benzin dökerek ateşe verdi.

Olaydan sonra kaçan ve 'da yakalanan H.D. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay Arvin'in Hopa ilçesi Sugören mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınında dün sabah saatlerinde meydana geldi.

'ın özerk Acara Cumhuriyeti'nin başkenti 'dan temin ettikleri uyuşturucu, sigara ve içkileri yasadışı yollarla yurda sokan H.D. ve S.Y., yasaklı maddeleri çeşitli illere göndermek için 4 firmasının sürücü ve muavinleriyle temasa geçti. Ancak araç sürücüleri, yasaklı maddeleri araçlara almayacaklarını belirterek teklifleri reddetti.

OTOBÜSLERİ BENZİN DÖKEREK YAKTILAR

H.D. ve S.Y., bunun üzerine Sugören mevkiinde akaryakıt istasyonu yanında park halindeki 4 otobüsü dün sabah saat 05.00 sıralarında benzin dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen otobüsleri görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçlarda büyük hasar oluştu. Bu arada, olaydan sonra kaçan H.D. ve S.Y., Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve polisin düzenlediği ortak operasyonla Ordu'da yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen H.D. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaçakçılar, 4 yolcu otobüsünü benzin dökerek yaktı
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