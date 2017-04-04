‘Sağlık sisteminde çağ atladık’

Sağlık sektöründe çağ atlayan Türkiye, geçmişin acı izlerini silmeye çalışıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) hayatı kararanlardan biri de 1993'te apandisit ameliyatı olmak için SSK Okmeydanı Hastanesi'nde giden Ferhat Koç'tu. Koç'un sol kolu 19 yaşındayken, yapılan yanlış müdahale sonucu kangren oldu. 7 ameliyat geçirdi. Kolu kesildi. Şimdi 43 yaşında olan Koç hiç evlenmedi. Babasının kahvehanesinde çalışıyor. Amatör koşucu, yüzücü ve bisikletçi oldu. Hiç hayata küsmedi. İşte özetle söyledikleri:Hayatımda iki kez hastaneye gittim. Birincisinde hayatım karardı. İkincisinde protez kol vermediler. Sonra da hastanelerden ürktüm, korktum. Şimdi protezim yok. AK Parti döneminde sağlık sistemi çağ atladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan elektronik protez kol istiyorum.1997'de SSK'ya açtığım tazminat davasını kazandım. Benim için onur davasıydı. Türkiye'de SSK'ya ilk davayı açanlardan biriyim ve kazandım.Sağlık sistemi 2002'ye kadar çok kötüydü. 2002'den sonra AK Parti hükümetinin iktidara gelmesiyle sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandı. Bir telefonla randevu alınıyor. Kuyruk çilesi yok. Her şey mükemmel. Ama benim hayatımı eski sağlık sistemi kararttığı için, yenisine de çok gidemiyorum.Türkiye böyle dik duruşlu bir lider görmedi. Türkiye'ye çağ atlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Havalimanları, köprüler, ulaşımda hizmet sundu. Sağlıkta büyük dönüşümler yaşandı. Hiçbir hükümette Türkiye böyle dik durmadı. Ben de kendimi güçlü hissediyorum.