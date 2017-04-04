Şahinler ve Sarallar çetesi adalet önünde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şahinler ve Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütleri hakkındaki soruşturmasını tamamlandı. Hazırlanan 122 sayfalık iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davada, iki örgüte mensup 74 şüpheli yargılanacak. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Şahinler ile Sarallar isimli iki mafya grubunun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İddianamenin girişinde, Şahinler ve Sarallar olarak bilinen organize suç örgütleri arasındaki husumet ve kanlı hesaplaşmaların geçmişi anlatılırken, 19 Mayıs günü, Sedat Şahin'in villasında öldürülmeye teşebbüs edilmesi ve saldırıda Şahin'in kayınvalidesi Gülçin E.'nin vurulmasıyla, iki grup arasındaki husumetin tetiklendiği kaydedildi. İddianameye göre, "Şahinler Suç Örgütü tarafından"; intikam için 6 Haziran'da İbrahim A. Kağıthane'de, 9 Ağustos'ta Abbas A. ve 25 Kasım'da Yakup Ç. Göktürk Mahallesi'nde öldürüldü. Hasım grupların birbirlerine saldırı hazırlıkları ve eylemleri sebebiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki taraftan da örgüt üyelerini takibe aldı.



İKİ ÖRGÜT LİDERİ ARANIYOR

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, 74 şüphelinin, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek," "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak," "Kasten adam öldürme," "Kasten adam öldürmeye teşebbüs," "Yağma," "Yağma amaçlı tehdit," "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek," "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Yapılan baskınlara rağmen Sarallar elebaşısı Alaattin Saral ile Şahinler'in elebaşı Sedat Şahin'in aramalara rağmen bulunamadığı kaydedilirken, örgüt liderleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı.