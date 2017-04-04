Tatil köyü değil şehir hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "14 yıllık hayalim" dediği şehir hastanelerinin üçüncüsü Isparta'da 24 Mart'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete girdi. 5 yıldızlı otel konforundaki hastanede odaların büyük bölümü tek kişilik. Odalarda hasta ve refakatçilerin ibadetlerini yapabilmeleri için kıbleyi gösteren levha ile Kuran-ı Kerim bulunuyor. Hastaneye gelenlere kapıda vale hizmeti veriliyor. Yürüyemeyecek durumdaki hastaların acil veya başka servislere taşınması golf sahalarında gördüğümüz akülü araçlarla sağlanıyor. Hastane açıldığından bu yana 49 bin 903 hastaya sağlık hizmeti verildi. Hastalarla tek tek ilgilenen Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Hüseyin Yavuz, "160 hekimin bulunduğu hastanemizde toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Doğum odalarımız annelerin mahremiyetine uygun doğum yapmalarına imkân sağlayacak şekilde dizayn edildi. 14 yataklı anne otelimiz mevcut. Çocuğu yoğun bakımda olan annelerimizi bu otelde misafir ediyoruz" dedi. Hastane "çevre dostu" özelliği ile de dikkat çekiyor. Çatısındaki güneş panelleri ile üretilen enerjiyle hastane çevresinin aydınlatılması sağlanıyor. Bisiklet yollarının bulunduğu hastanede bisiklet park alanları, yürüyüş yolları da bulunuyor.
755 YATAK, 20 AMELİYATHANE
Kamu -özel
ortaklığıyla Akfen Holding tarafından 225 bin metrekare alana kurulu Isparta Şehir Hastanesi
4 bloktan oluşuyor. 1 milyar 150 milyon liraya mal olan hastanede 755 yatak var. 167 poliklinikli hastanede; 20 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım, 35 yataklı fizik tedavi ünitesi, 26 yataklı hemodiyaliz ünitesi, 35 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve "heliport" yer alıyor.
HASTALAR ANLATIYOR
Başbakan'ın hastane açılışı sonrası ziyaret ettiği, beyin kanaması sonucu tedavi gören Selma Sayın'ın eşi Ali Osman Sayın, "Ziyaret bizim için sürpriz oldu. Eşim de onu bir anda karşısında görünce heyecanlandı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Zübeyde Bayram, "Daha önce doğum yaptığım hastanelerden çok farklı" dedi.
Ayfer Yenigün:
Her şeyiyle güzel bir hastane. Geçmişte böyle hizmeti hiç görmedik. Hastaneden hasta dönerdik. Şimdi burayı görünce insanın morali düzeliyor.
Ahmet Güç:
Kendimi 5 yıldızlı otelde zannettim. Kapıdan girince hangi bölüme gitmek isterseniz yardımcı oluyorlar. Hasta ayakta beklemiyor. Oturma odaları bile var.
Gülay Demirekin:
Hastaneye geldiğimde otele gelmiş gibi hissettim. Avrupa'yı aratmıyor. İmrenirdik, şimdi bizim de oldu.
Yücel Şerbetçi:
Her imkan mevcut. Otel gibi. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız sağ olsun.