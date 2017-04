Türkiye martta aHaber’i izledi

İlkeli yayınlarıyla adından her zaman söz ettiren Türkiye'nin haber kanalı aHaber , mart ayını birinci bitirdi. Kantar Media'nın mart ayı ölçümlerine göre "En Çok İzlenen Haber Kanalı" olan aHaber, 29 aydır kesintisiz sürdürdüğü birinciliğini yine elden bırakmadı. Değişen dünyanın ve gelişen Türkiye'nin nabzını geniş muhabir ağıyla an be an ekrana getiren aHaber, mart ayında kaliteli ve donanımlı yayınlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Hollanda'nın skandal tavrı sonrasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaşadıklarını ilk olarak aHaber canlı yayınında anlatırken, olay yerinde ilk aHaber vardı. Tüm dünya aHaber muhabirlerinin Hollanda polisi tarafından darp edilmesini canlı yayında izlemiş, yaşananlar iç ve dış basında geniş yankı bulmuştu. 18 Mart'ta, Çanakkale 1915 Köprüsü Temel Atma Töreni'nin yanı sıra yine Çanakkale Zaferi'nin kutlamalarının tüm ayrıntıları, gün boyu sahadan canlı yayınlarla sürerken, büyük zaferin coşkusu, tarihin yaşandığı yerden uzman konuklarla aHaber ekranındaydı. Halk oylamasına sayılı günlerin kaldığı şu günlerde, halkın nabzını her gün farklı illerden yaptığı halk röportajları ile tutan aHaber, milletin sesini yayınlarıyla duyurmaya devam ediyor.