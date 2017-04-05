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Yaşam Haberleri
Altyapı çalışmasında 250 sikke bulundu
Altyapı çalışmasında 250 sikke bulundu
AA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2017
22:33
Güncelleme Tarihi: 5.4.2017
23:19
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında yaklaşık 250 sikke bulundu.
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