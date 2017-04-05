Altyapı çalışmasında 250 sikke bulundu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.4.2017 22:33 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 23:19
Altyapı çalışmasında 250 sikke bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında yaklaşık 250 sikke bulundu.

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Altyapı çalışmasında 250 sikke bulundu
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