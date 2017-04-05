Kuveyt'te dehşeti yaşayan kadın konuştu

Kuveyt'teki bir binanın yedinci katından düşen ve ev sahibi tarafından kurtarılmak yerine görüntüleri kayda alınan ev işçisi; "Beni öldürmek isteyen kadıntan kaçmaya çalışıyordum" dedi.

Etiyopyalı ev işçisi, pencerenin kenarına tutunarak yardım istemiş ve "tutun beni" demiş ancak ev sahibi tarafından kurtarılmak yerine, kameraya çekilmişti.

Etiyopyalı kadının düşüşünü kameraya çeken ev sahibi, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Metal bir tenteye vurduktan sonra kolu kırılan, baş ve kulağında kanama olan Etiyopyalı işçi, ölümden kurtuldu.

'BENİ ÖLDÜRECEKTİ, KURTULMAK İÇİN ORAYA ÇIKTIM'

Pazar günü Etiyopya televizyonu genç kadının hastane yatağındaki görüntülerini yayınlarken, ev işçisi "kendini öldürmek istediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Middle East Eye'a konuşan ev işçisi; "Hanımefendi beni banyoya kilitledi ve orada kimse duymadan öldürecekti bunun üzerine kendimi kurtarmak için oraya çıktım ve sonra düştüm" dedi. Kendini korumaya çalıştığını söyleyen Etiyopyalı kadın, "Ne yapabilirdim ki" diye sordu.

Öte yandan Kuveytli ev sahibi, görüntüleri kayda aldığını çünkü cinayet iddialarına karışmak istemediğini iddia etti.

Kuveyt İnsan Hakları Derneği resmi bir soruşturma çağrısında bulunaraki "insan hayatının hiç önemsemediğini" bildirdi.

Video, Arap ülkelerinde yüksek gelirli ailelere hizmet eden ev işçilerinin gördüğü insani olmayan muameleyi ortaya koymuştu.