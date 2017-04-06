100 kilogram esrarı yaktılar ama kaçamadılar

Adana'da uyuşturucu operasyonu sırasında yakalanacaklarını anlayınca kapıda polise direnip 100 kilogram esrarı damda yakmaya çalışan 2'si kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kentte yapılan kapsamlı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 40 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Kentte yapılan kapsamlı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 40 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sinanpaşa, Hürriyet, Selahattin Eyyübi, Ova, Narlıca ve Yavuzlar Mahalleleri'ne 2 gün önce uyuşturucu operasyonu düzenledi.

40 ŞÜPHELİDEN 31'İ TUTUKLANDI!

Operasyonlarda 2 bin 635 uyarıcı hap, 35 kök Hint keneviri, 124,5 kilogram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 200 lira ele geçirilirken, 40 şüpheli gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 31'i tutuklandı.

Operasyonların dün gerçekleşen Çamlıbel Mahallesi ayağında ise Netice Y, polisin eve girmemesi için direndi. Polis, kadın şüpheliyi etkisiz hale getirip içeri girdi ve evin damında Netice Y'nin eniştesi Yakup Y'yi 100 kilogram esrarı yakıp kaçmaya çalışırken yakaladı.

Esrarın büyük bir çoğunluğu kül olurken, yanmamış 15 kilogramına polis tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheli, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.