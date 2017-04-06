Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 6 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 494'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 8, 14, 16, 32 ve 49 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca yirmi milyon dört yüz kırk dokuz bin dört yüz dokuz lira doksan yedi kuruş (20.449.409,97 TL) haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira 97 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 117 kişi 10 bin 431 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira 70'er kuruş, 3 bilen 158 bin 637 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 4 milyon 794 bin 4 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 3 milyon 465 bin 570 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 936 bin 972 lira 75 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto, bu haftayla 9'uncu kez devretmiş oldu.