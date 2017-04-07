3. kez piyango vurdu

Kanadalı Barbara ve Douglas Fink çifti, 8.1 milyon Kanada Doları (yaklaşık 22.5 milyon Türk Lirası) değerinde ikramiye kazandı. 1989 ve 2010'da da piyango vuran Barbara ve Douglas Fink çifti kazandıkları üçüncü şans oyunuyla büyük yankı uyandırdı. Piyango kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın batısında şubat ayındaki çekilişte verilen ikramiye bu zamana kadar verilenlerin en büyüğüydü. Douglas 1989'da kazandığı 128 bin Kanada Doları (yaklaşık 353 bin TL) tutarındaki ikramiyeyi arkadaşlarıyla paylaşmış, 2010'da da piyangodan 100 bin Kanada Doları (275 bin TL) kazanmıştı. Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da yaşayan çift, bu kez parayı çocuklarının geleceği için kullanacaklarını söyledi. 1 ila 49 arasındaki rakamlardan 6 adet seçilerek oynanan lotodan büyük ikramiyeyi kazanma şansı neredeyse 14 milyonda bir.