5 milyon dolarlık Picasso sürprizi

Erzurum'un İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda, ünlü ressam Picasso'ya ait bir tablonun Van'dan Erzurum'a getirilerek satılacağı bilgisine ulaştı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda A.D., İ.A. ve S.K.'nin içinde bulunduğu bir otomobil Erzurum'un Horasan ilçesinde durduruldu.Yapılan aramada, Irak Devlet Müzesi'nden çalındığı tahmin edilen dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Ruiz Picasso'ya ait 1939 yapımı tablo olduğu değerlendirilen eserin yanı sıra parşömen kâğıdı üzerine sentezlenmiş antik Mısır hiyeroglif resimleri bulunan 3 farklı obje bulundu.



'İMZASI VAR' İDDİASI

Yapılan ilk incelemede, arkasında Picasso'ya ait olduğuna dair bilgi ve mühürler bulunan tablonun ön yüzünde ise sanatçının "1939 Picasso" yazılı imzasının olduğu ve yaklaşık 5 milyon dolar karşılığında satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Tablo ile diğer objeler, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu" kapsamında olup olmadığının tespiti için muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.