ATV dizilerine Cannes’da büyük ilgi

Fransa'nın Cannes
kentinde düzenlenen uluslararası MIP TV 2017 Televizyon ve Dijital İçerik Fuarı'nda Türk dizileri büyük ilgi gördü. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen etkinliğe 60 ülkedeki 972 yapım şirketinden yaklaşık bin 800 temsilci katıldı. Fuara katılan atv
İçerik Satış ve Alım Müdürü Ziyad Varol, Türk dizilerinin yaklaşık 10 yıldır, dünyanın takip ettiği içeriklerden biri olduğunu belirterek "İlk etapta biz daha eski dizilerimizi satarak başladık. Ama son dönemde bu gitgide daha profesyonel bir boyut kazanıyor. Önceleri bir trend olan Türk dizileri şu anda aslında kendine ayrı bir yer edinmiş durumda. Rüştümüzü ispat ettiğimiz bir serüvenin ikinci aşamasına geçmiş vaziyetteyiz" dedi. Dizilerinin satışında son durumu aktaran Varol, "Bizim ATV dizilerimiz arasında en çok sattığımız diziler Sıla, Unutulmaz, Gönülçelen ve Hatırla Sevgili gibi diziler. Bunlar bizim altın klasikler dediğimiz dizilerimiz. Onun dışında son dönemden bahsetmek gerekirse atv'nin son birkaç yıllık sürecinde de Kırgın Çiçekler bizim birçok ülkeye sattığımız dizilerden. Yine Yeter ile Aşk ve Mavi fuar vesilesiyle tanıttığımız yeni dizilerimiz. Kırgın Çiçekler'in çok globale de uygun bir senaryosu ve anlatım şekli var" diye konuştu.
ENDONEZYA'DAN ŞİLİ'YE KADAR...
atv'den Ziyad Varol "Dizilerin çok farklı bölgelerde çok yüksek reytingler aldığını görüyoruz. Mesela Endonezya, Hırvatistan ve Şili gibi çok farklı bölgelerde Kırgın Çiçekler pazar buldu. Hepsinde de gerçekten iyi reytingler alıyor. Son olarak Şili'ye, Kırgın Çiçekler, Yeter ve Benim için Üzülme'yi lisansladık. Bunu burada taçlandırdık" dedi.