Günlük kiralık evde uyuşturucu partisi

Terör örgütleri ve fuhuş çeteleri tarafından rağbet gördüğü için gündemden düşmeyen günlük kiralık evlerin bambaşka bir amaç için daha kullanıldığı ortaya çıktı: Uyuşturucu partileri... Büyükçekmece'de 400 TL'ye kiralanan günlük evde uyuşturucu partisi düzenleyen Doğuş Y. ve 6 arkadaşı hakkında dava açıldı. Geçen yıl haklarında yasal düzenlemeye gidilen günlük kiralık evlerde büyük tehlike baş gösterdi. Bu tarz evlerin, uyuşturucu kullanıcıları tarafından da kullanıldığı ortaya çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde görülen bir uyuşturucu davasına konu olan günlük evde yaşananlar, savcının iddianamesine şöyle yansıdı: Büyükçekmece'de günübirlik bir dairede gençlerin uyuşturucu partisi düzenlediği ihbarı üzerine polis baskın yaptı. Üniversite öğrencisi Doğuş Y. ve arkadaşları Berkan D., Enes A., Mehmet Y. Ş., Musa A., Mustafa O. ve Sergen Ö. gözaltına alınırken, evde 38 adet hap, kilitli poşet içerisinde kubar esrar, içinde uyuşturucu madde bulunan sigaralar ele geçirildi.



15 YIL HAPİS İSTEMİ

Doğuş Y., polisteki ifadesinde, arkadaşlarıyla eğlenmek üzere evi 400 TL'ye kiraladıklarını kabul ederken, ses sistemiyle uğraştığı sırada polislerin geldiğini ve uyuşturucuyu kimin getirdiğini bilmediğini öne sürdü. Enes A. ise "Maddelerle bir ilgim yok" dedi. Enes A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan 1 Ocak'ta tutuklandı. Doğuş Y. ve diğer şüpheliler hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak"tan 15 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla dava açıldı.



2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

OHAL kapsamında geçen yıl sonunda yayımlanan KHK ile, günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. İstanbul'da 2017'de bin 210 günlük kiralık evin 550'si mühürlendi, 283'üne yaptırım uygulandı. Evlere toplam 2 milyon 22 bin 501 lira ceza kesildi.