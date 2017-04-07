İşadamına eski kiracıdan kurşun

Gülaylar Grubu İcra Kurulu Başkanı işadamı İhsan Gülay, Ümraniye'de sahibi olduğu Meydan AVM'de silahlı saldırıya uğradı. İstanbul City's Nişantaşı AVM ile Meydan AVM'nin yanı sıra bünyesinde gayrimenkul ve inşaat sektöründe tanınmış markalar bulunduran Gülaylar Grubu İcra Kurulu Başkanı işadamı İhsan Gülay, geçen çarşamba öğle saatlerinde Tepeüstü'ndeki AVM'den çıktığı sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından vuruldu. Mermi, Gülay'ın sol bacağına isabet etti. Gülay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatırken, saldırganın AVM'nin eski bir kiracısı olduğu ve saldırıyı işadamına husumet işlediği için gerçekleştirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.