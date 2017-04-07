İstanbul'un göbeğinde tam 16 yıldır bunu yapıyorlar

İstanbul'un merkezinde bulunan, Dolmabahçe ile Gümüşsuyu semti arasındaki eski adıyla Beleş Tepe, yeni adıyla da 10 Aralık Şehitler Parkı'nda, gözlerden ırak bal üretimi yapılıyor.

Gazete Habertürk'ten Zeynep Uzmen ve Oğuzhan Erdoğan'ın haberine göre kentin en merkezi yerlerinden biri olan parkta bulunan ağaçlardan 5'inde 15 kovan bulunuyor. Hepsi de ağaçlara zincirlenmiş durumda. Uzmanlar, herkese açık ve her gün onlarca kişinin ziyaret ettiği parktaki arıların çevreye zarar vermeyeceği görüşünde.

SAHİPLERİ KİMSENİN BİLMEDİĞİ, GÖRMEDİĞİ 2 KİŞİ

Gelip geçenlerin fazla dikkatini çekmeyen kovanlardan tam 16 yıldır bal alınıyor. Park görevlilerinin Rizeli 2 vatandaşa ait olduğunu söylediği kovanlardan düşen ve parkın değişik yerlerinde görülen petekler de buradan bal alındığının kanıtı olarak dikkat çekiyor.

15 günde bir kontrole gelen kovan sahipleri, belli dönemlerde kovanlardan bal alıyor. Park görevlileri, yıllardır kovanların bu ağaçlarda olduğunu belirtiyor.

Kovanlar ve sahipleriyle ilgili Habertürk muhabirlerinin bilgisine başvurduğu Ömer Avni Mahallesi Muhtarı'nın bile haberinin olmadığı şehir parkında arıcılık yapan 2 kişiyle ilgili bilinen tek şey ise Rizeli olmaları. Kimsenin görmediği, tanımadığı arıcıların 16 yıldır burada nasıl arıcılık yaptıkları, izin alıp almadıkları ise ayrıca bir muamma.

'İZİN VERİLEMEZ'

Habertürk'ün ulaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, konu hakkında bilgilerinin olmadığını, umuma açık park alanında bu şekilde bir olaya resmi olarak izin verilmediğini söyledi. Yetkililer, yakın zaman içerisinde 10 Aralık Şehitleri Parkı'nın yeniden düzenleneceği ve mevcut tüm olumsuzlukların giderileceği bilgisini verdi.

'ARILAR GÜÇSÜZ OLUR' ARICILIK

Araştırma Enstitüsü'nden Hasan Efe, şehrin merkezinde arıcılık yapılmasının arıların fizyolojisini bozabileceğini söyledi ve "Araçların egzozlarından çıkan gazlar ve çevre şartları nedeniyle arının balı ağır metal içerir, arılar güçsüz olur" dedi.