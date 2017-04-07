‘Satürn kâşifi’ veda ediyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn keşif uydusu Cassini'nin yörünge misyonunu tamamlayarak gezegenin halkalarından yüzeyine doğru son yolculuğuna başlayacağını duyurdu. NASA'nın Bilim Misyonları Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, Cassini'nin nihai dalışına 26 Nisan'da başlayacağı ve sonrasında 5 aylık bir yolculuğun ardından 15 Eylül'de gezegenin atmosferine girdikten sonra parçalanarak yok olacağı belirtildi. NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, "Cassini'nin yörünge yolculuklarından öğrendiklerimiz, bizim büyük gezegenler, gezegen sistemlerine dair ufkumuzu genişleten gerçek bir keşif atılımı oldu." değerlendirmesinde bulundu.