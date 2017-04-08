'Şehit yakınlarına ev alacağız' diyerek dolandıran şebeke yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir iş adamı kendisini arayan bir kişinin, "Ben Kahramanmaraş Vali Yardımcısıyım. Şehitlerimizi yakınlarına ev alacağız. Bu kampanya sen ne kadar katkıda bulunabilirsin" diyerek para istediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kentteki bazı esnaf ve iş adamının 10 Nisan Polis Haftası'nı da fırsata çevirerek insanların milli duygularını kullanan kişilerce dolandırılmak istendiğini saptadı.



10 BİNİN ÜZERİNDE MESAJ ATILDI



İlk olarak Kahramanmaraş genelindeki tüm odalar aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 binin üzerinde esnaf ve iş adamı, uyarı mesajı çekilerek dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarak aranmaları halinde ise hemen polise bilgi vermeleri istendi. Daha sonra ekipler dolandırıcıların peşine düştü. Bu sırada dolandırıcılar iş adamı M.A.'yı arayıp "Ben vali yardımcısıyım. Şehitlerimizin ailelerine konut yardım projesi adı altında 15 tane ev aldık. 16'ncı evi almak için eksiklerimiz var, ne kadar yardımda bulunabilirsiniz?" diyerek para istedi. Cep telefonuna gelen uyarı mesajı nedeniyle dolandırıcılardan bilgisi olan M.A., yardım edebileceğini ancak miktarı belirlemek için şirket yönetimiyle görüşmesi gerektiğini belirterek dolandırıcılardan süre istedi. M.A. daha sonra hemen polisi arayarak dolandırıcıların para yatırmasını istediği banka hesabını iletti. Polis, hesabın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki bir banka şubesinde olduğunu belirleyip Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, bir ekip de Çorlu'ya hareket etti. Hesap sahibinin de belirlenmesinin ardından polis, iş adamı M.A.'yı arayarak dolandırıcılara 5 bin lira yatırdığını söylemesini istedi. Dolandırıcılarla irtibata geçen iş adamı verilen hesaba 5 bin lira yatırdığını söyledi. Harekete geçen ekipler önce takip ettikleri hesap sahibini, sonra da parayı almaya gelen dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.



ONLARACA HAT VE HESAP NUMARASI ÇIKTI



Parayı almaya gelen kişinin suçunu itiraf edip bilgi vermesi üzerine, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirilen 6 kişilik şebekenin liderliğini, daha önce yine vali ve kaymakam adını kullanarak benzer yöntemlerle insanları dolandırmaya çalışan O.K.'nın yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca şebeke üyelerinde başka kişilere kayıtlı birçok GSM hattı ile banka hesap numaraları ele geçirildi. Malatya, Muş ve Hatay'da da aynı yöntemle esnaf ve iş adamlarından para talep ettikleri ortaya çıkan 6 kişilik şebeke, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.