12. kattan düşen minik kızın ölümünde cinayet iddiası

Mersin'de 3.5 yaşındaki kız çocuğu, kendisini sevmek için kucağına alan akrabasının elinden kayıp 12. kattaki binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Aile olayın kasıtlı yapıldığını ileri sürdü.



Edinilen bilgiye göre olay, 22 Mart gecesi saat 22.00 sıralarında Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Meytis Plus Sitesi'nde meydana geldi. Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan bir kız çocuğunun yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği bilgisi üzerine adrese giden polis ekipleri, 3.5 yaşındaki Shana Hira Dağ'ın balkondaki yastığın üzerine çıkıp 12. kattan düşerek hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldı.