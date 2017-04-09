Şanlıurfa'da eğlence mekanına silahlı saldırı!

Olay bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.
Hikmet Bucak'ın işlettiği eğlence mekanına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı.
Saldırganın kaçtığı, işyerinin camlarının kırıldığı olayda, saçmaların vücuduna isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Kimliği öğrenilemeyen yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Olay sonrası işyerinde inceleme yapan polis, 9 boş fişeğe incelemek üzere el koydu.
Polis, saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.