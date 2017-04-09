'da na !

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.4.2017 19:19 Güncelleme Tarihi: 9.4.2017 19:20
Şanlıurfa'da eğlence mekanına silahlı saldırı!

’nın İlçesi’nde, bir na kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Hikmet Bucak'ın işlettiği na, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı.

Saldırganın kaçtığı, işyerinin camlarının kırıldığı olayda, saçmaların vücuduna isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Kimliği öğrenilemeyen yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olay sonrası işyerinde inceleme yapan polis, 9 boş fişeğe incelemek üzere el koydu.

Polis, saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da eğlence mekanına silahlı saldırı!
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