yedikten sonra içerek zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 17:22
Balık yedikten sonra süt içerek zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Eskişehir’de, yedikten sonra üstüne kakaolu içerek fenalaştığı iddia edilen üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Üniversitesinde öğrenci olan ve Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Serhat G. (21), evinde yedikten sonra kakaolu içmişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bir süre sonra fenalaşan Mehmet Serhat G., arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybeden gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği bildirildi.

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Balık yedikten sonra süt içerek zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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