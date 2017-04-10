Balık yedikten sonra süt içerek zehirlenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Üniversitesinde öğrenci olan ve Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Serhat G. (21), evinde balık yedikten sonra kakaolu süt içmişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bir süre sonra fenalaşan Mehmet Serhat G., arkadaşları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybeden gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside belirleneceği bildirildi.