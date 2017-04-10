nın kapısını açık unuttular

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 11:24
Bankanın kapısını açık unuttular

'da bir nın kredi kartları başvurusunu kabul ettiği şubesinin hafta sonu açık unutulan kapısı, kargo görevlisi tarafından tesadüfen fark edildi

Kargocunun çağırdığı görevliler gelip kapıyı kilitledi. Adı açıklanmayan bir kargo görevlisi, merkez Seyhan İlçesi'ndeki Ticaret Merkezi'nin zemin katında bulunan şubesinin önünden geçerken hafta sonu olmasına rağmen kepengi açık görünce, 'mesaiye gelmişler' diye düşünerek, kapıdan içeri girdi. Alarmın çalması üzerine kargo görevlisi kapının açık unutulduğunu anlayıp, hemen banka görevlilerini arayarak durumu bildirdi.

GÖREVLİLER GELDİ, KAPIYI KİLİTLEDİ

Sadece kredi kartı başvuru işlem merkezi olarak kullanıldığı belirtilen şubeye gelen görevliler, kapıyı kilitledi.

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Bankanın kapısını açık unuttular
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