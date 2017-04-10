Diyarbakırlılar’ın İçkale huzuru

Diyarbakır
'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların büyük beğenisini topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan rekreasyon çalışması ile İçkale
, cami ve sahabe türbelerini ziyarete gelenler, daha ferah ve çarpık yapılardan arındırılmış bir peyzaj alanla karşılaştı. Çalışmalar kapsamında, 27 şehit sahabenin de metfun olduğu Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
Abdullah Yakman
GEÇ KALINMIŞ BİR HİZMET
Yeniden düzenlenen alanı gezen vatandaşlardan Semih Göngür, alanın çok güzel olduğunu söyledi. "Bu, geç kalınmış bir hizmetti. Çevre düzenlemesinin en güzelini yaptılar. Geçmişte belediyeler kasten burada hiçbir çalışma yapmadı. Şehitlere ve sahabelere saygısızlık yapıldı. Çok memnunuz" diyen Göngür, bu hizmetlerin devam etmesini istediklerini belirtti. Vatandaşlardan Abdullah Yakman da düzenleme çalışmasıyla alanın geçmişe göre çok güzel olduğunu anlatarak, Sur halkının yapılan hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi. Tarihi ilçenin diğer yerlerinin de böyle güzel düzenlenmesini istediklerini kaydeden Yakman, "Yapılan düzenlemeyle geçmişe göre çok güzel olmuş. Geçmişte burada yıkık viran evler vardı. Çöpten geçilmiyordu. Turizm açısından da bu düzenleme faydalı olacak. Buradaki değerlerin farkına varmak lazım. Bu memlekette biz oturuyoruz. Yapılan her hizmet bize dönecek" ifadelerini kullandı. Necla Doğan ise alanı çok beğendiğini, görünce gözlerine inanamadığını anlattı. Doğan, "Buraya gelip çocuklarımız için dua ediyoruz. Kızımla geldim. Çok güzel hizmetler yapılıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah Diyarbakır daha iyi olur" dedi. Emekli öğretmen Nurten Öner, düzenleme yapılan alanı görünce çok duygulandığını ve etkilendiğini söyledi.
Semih Göngür