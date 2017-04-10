Düğün salonuna sahte içki ı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 09:42
Düğün salonuna sahte içki baskını

Başakşehir’de sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş bir düğün salonuna düzenlendi. Yapılan operasyonda il geneline dağıtıma hazırlanan binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, 4’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yabancı uyruklu şahısların sahte içki üretimi yaptığı ihbarı alan İl Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

BİNLERCE LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Başakşehir'de yapılan düğün salonunun sahte içki imalathanesi dönüştürüldüğünü tespit etti. Baskınlarda toplamda 3 adet özel dizayn edilmiş damıtma kazanı ve tertibatı, bin litre şişelenmeye hazır sahte rakı, bin litre etil , 356 litre sahte votka, şişelenmiş 289 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 200 adet sahte bandrol, 7 bin adet sahte kapak ve binlerce sahte etiket ele geçirildi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alındı.

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Düğün salonuna sahte içki baskını
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