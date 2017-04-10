Göğüs kanserine karşı Akdeniz tipi beslenme

Hollanda'da bulunan Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan araştırma, Akdeniz tipi beslenmenin menopoz dönemine girmiş kadınların göğüs kanserine yakalanma riskini yüzde 40 oranında azalttığını ortaya çıkardı. Araştırma kapsamında 55 ile 69 yaş aralığındaki 62 bin 573 kadının beslenme alışkanlıkları incelendi. Göğüs kanserine yakalanma riski ile beslenme düzeni arasında doğrudan bağlantı belirlendi. Araştırma ekibi tarafından, şeker ve kırmızı etten uzak durularak yapılan; sebze, meyve, balık, zeytinyağı ve kuru baklagillerin bolca tüketildiği Akdeniz beslenme tarzını uygulayan kadınların diğer katılımcılara göre göğüs kanserine yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve fiziksel olarak daha aktif oldukları gözlemlendi.